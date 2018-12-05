Украина предложила России 89 человек за 42

Украина предложила России обменять 42 задержанных украинца на 89 человек, которые находятся на территории республики. С такой инициативой на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске выступил представитель Киева Евгений Марчук, передает «Украинская правда».

По словам Марчука, в письменном виде Украина внесла предложение об обмене еще несколько дней назад. «И мы считаем — сегодня мы это подчеркнули, — что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал политик.

Киев готов обменять 23 россиянина, которые находятся в украинских тюрьмах, на 23 украинца, сидящих в РФ. «То есть 23 на 23», — подчеркнул Марчук. Помимо этого, украинские власти предлагают еще 66 человек за 19. «То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек», — пояснил чиновник.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

По его словам, Украина готова начать процедуру обмена уже 27 декабря, однако российская сторона такие предложения не воспринимает. Россия «де факто отказывается от своих граждан», при этом «выставляет более широкий диапазон» и «называет другие цифры, которые не проработаны фундаментально», утверждает представитель Киева.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пояснила на своей странице в Facebook, что 66 человек — «сепаратисты», которых Украина «готова помиловать в обмен на 19 заложников в ОРДЛО [Отдельные районы Донецкой и Луганской областей]».

По ее словам, об обмене задержанных украинских моряков речи не идет, они должны быть немедленно освобождены «без всяких предпосылок». Киев предлагает Москве освободить 23 «политзаключенных Кремля»: Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клыха, крымских татар и других.

Отношения между Россией и Украиной обострились 25 ноября, когда ФСБ задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. В Киеве назвали эти действия военной агрессией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!