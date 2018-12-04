Украина послала стажеров на провокацию в Керченский прорыв

Два украинских моряка, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, оказались курсантами, направленными в этот день на стажировку от училища. Об этом сообщила московский омбудсмен Татьяна Потяева после посещения их в СИЗО «Лефортово», передает РИА Новости.

По словам Потяевой, эта тема ее особенно потревожила. Она отметила, что один из курсантов живет без родителей и очень удручен ситуацией. Потяева призвала не допустить того, чтобы его учебная судьба разрушилась. «Я попрошу Татьяну Москалькову [омбудсмен России] обговорить с уполномоченным на Украине вопрос, чтобы их отчисление из училища не состоялось», — резюмировала уполномоченный по правам человека в городе.

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1 декабря Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков. По ее словам, трое получивших осколочные ранения идут на поправку, а остальные размещены в «Лефортово» согласно международным нормам. 3 декабря им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали исполнять опасные маневры. В ответ на действия российских властей президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых областях страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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