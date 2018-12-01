Стало известно о состоянии раненых украинских моряков

Два украинских моряка и один сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, идут на поправку. Об этом в субботу, 1 декабря, РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, трое получивших осколочные ранения находятся в медчасти «Матросской тишины». «Все трое встают, перемещаются по палате, получают необходимое питание, лекарственные средства. Никто не находится в реанимации сейчас. Троим сегодня были сделаны очередные перевязки», — пояснила она.

Москалькова отметила, что остальные задержанные моряки размещены в СИЗО «Лефортово» согласно международным нормам: каждый имеет собственное спальное место, получает горячее питание, а также имеет право на встречу с адвокатом. Омбудсмен подчеркнула, что жалоб по условиям содержания ни от кого из моряков не поступало.

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30 ноября стало известно о том, что 24 украинских военных моряка, задержанные у Керченского пролива и взятые под стражу Киевским районным судом Симферополя, были этапированы в Москву. Источник уточнил, что всех арестованных доставили в российскую столицу днем ранее.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали исполнять опасные маневры. В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии». Москва заявила о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых областях страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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