Арестованы все украинцы с захваченных кораблей

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года последних девятерых моряков, которые находились на украинских кораблях ВМС, задержанных российскими пограничниками в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под стражу заключены командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

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Во вторник, 27 ноября, суд в Симферополе арестовал на два месяца 12 задержанных моряков, в том числе командира бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка. Городской суд Керчи заключил под стражу еще трех членов экипажей, которые были ранены при задержании и сейчас находятся в больнице.

ФСБ задержала три военных корабля Украины 25 ноября, заявив, что они устроили провокации, неправомерно войдя в территориальные воды России. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы». Украинские власти назвали действия российских пограничников агрессией и объявили в стране военное положение.

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