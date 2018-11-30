Арестованных украинских моряков нашли в Москве

Украинские военные моряки, захваченные у Керченского пролива и взятые под стражу Киевским районным судом Симферополя, этапированы в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

«Все арестованные по делу о нарушении государственной границы РФ украинские военнослужащие доставлены в Москву. 21 из них находятся в следственном изоляторе "Лефортово", еще трое — в медицинском отделении СИЗО "Матросская тишина"», — рассказал собеседник редакции.

Он уточнил, что все арестованные, в том числе получившие телесные повреждения, были доставлены в Москву еще 29 ноября.

По его словам, решение об этапировании принималось для обеспечения безопасности самих арестованных и в целях объективного рассмотрения дела. Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что расследование дела передано в центральный аппарат ФСБ.

Другой источник «Ленты.ру» сообщил, что сразу после ареста в суде следствие по согласованию с прокуратурой приняло решение передать все материалы в Следственное управление ФСБ, и этапирование в Москву было сделано именно по следственной необходимости.

Таким образом источники «Ленты.ру» опровергли сообщения о том, что все украинские моряки остаются в СИЗО в Симферополе, и подтвердили заявление их адвокатов.

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