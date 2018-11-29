Украинских моряков этапировали в Москву

Украинские военные моряки, задержанные во время инцидента в районе Керченского пролива, отправлены в Москву. Об этом в четверг, 29 ноября, на своей странице в Facebook сообщил адвокат Джемиль Темишев.

«Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" "Лефортово" практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними якобы проводились какие-то мероприятия», — написал Темишев.

По данным защиты, 29 ноября им также сообщили, что трое украинских моряков, получивших повреждения во время захвата, выписаны из больницы. Однако их дальнейшая судьба также неизвестна.

Официальных комментариев от российских силовиков «Ленте.ру» получить не удалось.

Генеральная прокуратура Украины также сообщала, что возбуждено уголовное дело по статьям «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «Покушение на умышленное убийство». Подозреваемыми являются восемь военнослужащих ФСБ России, причастные, по версии следствия, к захвату украинских кораблей.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии».

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