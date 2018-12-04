Корабли украинских пограничников привели в полную боевую готовность

Флот Морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) после введения в нескольких регионах страны военного положения был приведен в полную боевую готовность. Об этом UATV сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал.

«Вся пограничная служба Украины перешла на усиленный режим охраны государственных границ. И, учитывая то, что со стороны РФ существует угроза, уже с 1 декабря мы решили объединить усилия, и ввели в штат управление морской охраны. Ранее пограничные морские отряды входили в состав сухопутных управлений», — сообщил он.

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По словам Цигикала, все корабли и катера ведомства приведены в полную боевую готовность. «Мы организуем сопровождение наших кораблей в акватории Азовского моря. Постоянно предупреждаем капитанов судов, проходящих через Керченский пролив, о том, что в их отношении могут применить режимные меры со стороны Российской Федерации», — указал он.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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