На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Сроки и области действия военного положения на Украине были сокращены под руководством Запада. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил журналист Дмитрий Гордон.

Он напомнил о планах украинского лидера Петра Порошенко ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта. Также планировалось ввести военное положение на территории всей страны.

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По словам Гордона, президенту звонили канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Журналист отметил, что введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры».

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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