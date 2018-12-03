Задержанные украинские катера нашлись

Катера Военно-морских сил Украины «Никополь» и «Бердянск», задержанные 25 ноября в Керченском проливе за нарушение российской государственной границы, остаются в акватории порта Керчь. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Республики Крым.

«Катера находятся в той же акватории Керченского морского порта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали», — объяснил собеседник агентства.

Ранее о «пропаже» «Никополя» и «Бердянска» из порта Керчи сообщило издание «КерчьИНФО». При этом, отметили журналисты, буксир «Яны Капу», также задержанный в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября, остается в гавани. Представители украинских Военно-морских сил заявили, что начали проверку информации об исчезновении катеров.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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