Задержанные украинские катера исчезли

Украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», задержанные 25 ноября за нарушение российской государственной границы, исчезли из порта в крымской Керчи, куда были ранее отбуксированы. Об этом сообщает «КерчьИНФО».

В порту остался только буксир «Яны Капу», также задержанный в ходе инцидента в Керченском проливе. Где находятся «Никополь» и «Бердянск», неизвестно.

В командовании ВМС Украины заявили, что проверяют информацию об исчезновении катеров, сообщает DonPress.

Материалы по теме Порошенко ввел военное положение Чем это грозит России и украинцам?

Украинские катера и буксир были задержаны российскими пограничниками 25 ноября. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы. Киев назвал действия российской стороны актом военной агрессии. В нескольких регионах Украины введено военное положение. Президент Петр Порошенко заявил, что Россия стянула войска к границам и планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы проложить сухопутный «коридор» между Донбассом и Крымом. В Кремле назвали обвинения в захватнических планах абсурдными.

Украинские власти настаивают, что 25 ноября корабли находились в нейтральных водах. В Москве считают, что суда зашли на территорию, которая принадлежала России еще до присоединения Крыма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!