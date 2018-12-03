Украина стянет войска к российской границе

Украина усилит оборону своей границы с Россией, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Порошенко, Россия резко увеличила военный контингент вдоль украинской границы и в Крыму. Киев, со своей стороны, использует все возможности, которые дает режим военного положения, «для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым».

«Состоятся военные учения, и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», — сказал Порошенко, выступая на форуме, посвященном 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

«Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, — подчеркнул глава государства.

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2 декабря Порошенко в интервью немецким журналистам заявил, что Россия собирается захватить Мариуполь и Бердянск, чтобы продолжить наземный коридор из Донбасса в Крым. В Кремле назвали эти обвинения абсурдными и сочли попыткой «спровоцировать напряженность».

Отношения между Москвой и Киевом обострились в конце ноября, когда Россия задержала три украинских корабля по обвинению в нарушении границы. Украина назвала захват судов агрессией и ввела в нескольких регионах военное положение.

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