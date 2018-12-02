В МИД поведали о «добрых намерениях» Путина по отношению к Украине

Заявление президента Владимира Путина, который пообещал облегчить режим пребывания украинцев в России и упростить процедуру получения ими российского гражданства, говорит о добрых намерениях России. Такое мнение в воскресенье, 2 декабря, высказал РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — отметил дипломат.

Материалы по теме Украина закрыла въезд российским мужчинам Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады

Ранее российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе заявил, что Россия не будет вводить зеркальные меры в отношении украинских граждан после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел ограничения на въезд в страну для российских граждан.

30 ноября Порошенко заявил, что российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет запретят въезд на Украину. По его словам, такое решение было принято, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий. Кроме того, украинские власти планируют усилить требования к регистрации российских граждан, особенно в регионах, где введено военное положение.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как ФСБ 25 ноября задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. Киев назвал действия Москвы агрессией и ввел военное положение в некоторых областях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!