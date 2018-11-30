Украина призвала останавливать российские суда в иностранных водах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ужесточить санкции иностранных государств против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook после встречи с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем.

Гройсман выразил надежду, что партнеры Украины после инцидента в Керченском проливе поддержат зеркальные меры против России. «Если российские войска останавливают корабли в Керченском проливе, то и российские корабли надо останавливать в водах других стран», — написал он.

Премьер также добавил, что после завершения «Северного потока-2» Россия «будет шантажировать Европу» так же, как ранее делала это с Украиной.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

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