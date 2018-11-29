Объяснено появление украинских кораблей в Керченском проливе

Три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины — катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» — были 25 ноября направлены в Мариуполь через Керченский пролив, чтобы Киев мог показать свое лицо. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, передает УНИАН.

Он напомнил, что украинские корабли обеспечения проходили через пролив ранее. «Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения», — подчеркнул Воронченко.

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«Мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», — указал он. Также Воронченко отказался называть решение отправить суда через Керченский пролив ошибочным.

Командующий украинскими ВМС выразил уверенность, что Киев не потерял свои корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут освобождены, а также заявил, что российские военные не имели права открывать огонь по украинским судам.

Ранее в четверг, 29 ноября, Воронченко заявил, что Украина намерена обратиться к мировому сообществу с требованием закрыть для России пролив Босфор. Действия России в Черном море он расценил как агрессию.

25 ноября в районе Керченского пролива пограничники ФСБ задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование. Находящиеся на кораблях 24 украинских моряка были арестованы российским судом на два месяца.

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