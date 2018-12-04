Опубликованы фото потерянных журналистами задержанных украинских катеров

Издание «Крым.Реалии» опубликовало фотографии катеров Военно-морских сил Украины «Никополь» и «Бердянск», задержанных пограничным управлением ФСБ России за нарушение российской границы.

«Крым.Реалии» указывает, что «Никополь» и «Бердянск» передислоцировали вглубь порта Керчи. Сейчас катера находятся у причальной стенки.

Буксир «Яны Капу», задержанный 25 ноября вместе с «Никополем» и «Бердянском», также находится в порту, ближе к концу причала — его пока не перемещали, указывает «Крым.Реалии».

3 декабря о пропаже «Никополя» и «Бердянска» из керченского порта заявило местное издание «КерчьИНФО». После опубликования этой информации командование Военно-морских сил Украины приступило к ее проверке, однако вскоре в силовых структурах Республики Крым заявили, что катера порт не покидали — их просто переставили к другой причальной стенке.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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