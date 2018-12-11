Захваченным ФСБ украинским катерам подобрали замену

Военно-морские силы (ВМС) Украины в течение 2019 года получат на баланс два десантно-штурмовых катера класса «Кентавр» и два малых бронированных артиллерийских катера класса «Гюрза-М». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Украинский милитаристский портал».

По имеющейся у издания информации, в настоящее время на киевском судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» идет строительство одного катера класса «Гюрза-М», кроме того, уже подписано соглашение на создание еще одного подобного судна. Заключен контракт и на строительство двух катеров класса «Кентавр».

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Спуск на воду всех четырех единиц (при условии устойчивого финансирования) ожидается в 2019 году, тогда же катера будут переданы на баланс украинских ВМС, указывает портал.

Издание напоминает, что ВМС Украины уже были переданы шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых — «Бердянск» и «Никополь» — были «захвачены Россией».

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на бортах трех кораблей, арестованы на два месяца.

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