Германия выступит за продление антироссийских санкций

На грядущем саммите Европейского союза Германия будет выступать за продление санкций против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы выступим за продление санкций», — сказала Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге. Она выразила обеспокоенность в связи с действиями России и сказала, что власти ФРГ «не принимают фактических претензий России на Азовское море».

Она сообщила, что страны ЕС предлагали расширить действующую на Украине миссию ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив, но Россия воспрепятствовала этому. Как сообщает агентство ТАСС, Меркель заявила, что слышала от представителей России заверения, что нормальное судоходство в Азовском море возможно. Однако канцлер отметила, что «за словами должны следовать поступки».

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25 ноября три судна ВМС Украины нарушили правила прохода через Керченский пролив, незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры, после чего были задержаны пограничной службой ФСБ. Члены экипажей были арестованы и этапированы в Москву, где суд предъявил 24 украинским морякам обвинения.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году в связи с присоединением Крыма и конфликтом на Украине, после чего неоднократно расширял и продлевал их. Срок действия очередного пакета ограничительных мер истекает 31 января 2019 года.

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