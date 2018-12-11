Арестованное Украиной российское судно попробуют продать со скидкой

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), вновь выставило на государственный онлайн-аукцион OpenMarket арестованное украинскими властями крымское рыболовецкое судно «Норд». Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Торги пройдут 26 декабря. Стартовая цена судна составляет 1 468 473 гривен (более 3,5 миллиона рублей). Гарантийный взнос для участия, который будет возвращен в случае проигрыша, составляет 101 636 гривен (более 243 тысяч рублей).

«Согласно правилам проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены. OpenMarket — это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не пропустите такую ​​возможность», — приводит пресс-служба украинского Минюста слова генерального директора государственного предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества» (СЕТАМ) Виктора Вишнева.

В сообщении напоминается, что длина построенного в 1989 году судна — 23,6 метра, ширина — 6,5 метра, мощность главного двигателя — 165 киловатт, чистая вместимость — 32 тонны.

О намерении продать «Норд» АРМА объявило 23 октября. Аукцион должен был состояться 7 ноября (судно оценивалось в 1 626 181 гривну (около 3,8 миллиона рублей)), однако торги не состоялись.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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