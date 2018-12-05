Названы задачи взаимодействия России и США

России и США в ближайшее время стоит сосредоточиться на существующих сферах взаимодействия и постараться его сохранить. Об этом заявил американский политолог, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм на встрече с российскими журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Надо сохранить сотрудничество по космосу, по Арктике, по борьбе с терроризмом и по сохранению режима нераспространения оружия массового поражения», — пояснил эксперт. По его словам, только после восстановления контактов можно обсуждать урегулирование спорных вопросов международной политики, чтобы Россия и США могли безопасно конкурировать на мировой арене. «В этом плане печальна отмена встречи двух лидеров в Буэнос-Айресе», — посетовал Грэм.

Ранее сожаление в связи с отменой встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом высказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие диалога между странами увеличивает напряженность по «острым вопросам», в обсуждении которых заинтересован весь мир.

Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

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