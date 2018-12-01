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Россия решила подождать США

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва подождет, когда Вашингтон будет готов для переговоров. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, отложить намеченную ранее встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа решил американский лидер. «Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — сказал он.

Песков также добавил, что отсутствие диалога между странами увеличивает напряженность по «острым вопросам», в обсуждении которых заинтересован весь мир.

Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат СШАединогласно обвинил Москву в агрессии.

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