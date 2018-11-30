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Путин и Трамп все-таки поздоровались

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не общались на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, но поприветствовали друг друга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Помощник президента России Юрий Ушаков также подтвердил, что Путин и Трамп поздоровались. При этом он не уточнил, было ли это рукопожатием, и в какой момент лидеры обменялись приветствием.

Как сообщает «Интерфакс», президент США заявил, что не знает, смог бы он в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обменяться с ним любезностями.

«Я не знаю. Наверное, не особо», - сказал Трамп в Буэнос-Айресе в ответ на вопрос журналиста по этой теме.

При этом представитель Белого дома сообщил журналистам, что американский лидер поздоровался «практически со всеми лидерами», которые присутствовали на этом заседании.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп не поприветствовали друг друга во время общего фотографирования на саммите G20. Российский лидер поднялся на подиум для фото раньше Трампа, но последний прошел на свое место, не обратив внимания на Путина.

Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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