Трамп не дождется Путина в Вашингтоне

Сейчас не может идти речи о том, чтобы президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО, передает агентство ТАСС.

«Де-факто самое легкое — встречаться на полях международных многосторонних мероприятий, — сказал он. — Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности».

По словам пресс-секретаря, лидеры двух стран обсуждали возможный визит Путина в Вашингтон на встрече в Хельсинки. «Тогда об этом речь шла, сейчас об этом речи идти не может. Никто об этом не говорит, потому что сейчас не ясны вообще перспективы следующей встречи двух президентов», — отметил он.

Путин и Трамп должны были встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако американский президент отменил встречу после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Трамп принял такое решение скорее по внутриполитическим причинам.

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