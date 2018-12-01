Путин нашел замену Трампу

Президент России Владимир Путин 1 декабря проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, время на это нашлось благодаря отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает «Интерфакс».

«Да, действительно завтра будет эта встреча в первой половине дня. Там возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом, в том числе этого требуют сирийские дела», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он подтвердил, что такая возможность появилась, в частности, благодаря отмене встречи с Трампом. «В том числе, хотя и не совсем в это время. График чуть-чуть модифицировали, и теперь согласована дополнительная встреча», — сказал он.

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была пройти на саммите G20 в Аргентине. Причиной отмены стал инцидент в Керченском проливе, в результате которого Россия арестовала три корабля ВМС Украины. Однако, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Трамп принял такое решение скорее по внутриполитическим причинам.

28 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором «обменялись мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», а также обсудили сотрудничество в Сирии.

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