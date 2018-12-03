Названа цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

На отмененной встрече президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны были обсуждать пути диалога по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом на встрече со студентами МГИМО рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — сказал Песков.

Он также добавил, что Россия пока не получала от США уведомления о выходе из договора. Если он все-таки состоится, то договор будет считаться прекращенным — от Москвы аналогичных действий не понадобится.

Путин и Трамп должны были встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако американский президент отменил встречу после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Трамп принял такое решение скорее по внутриполитическим причинам.

Российский президент ранее выразил сожаление, что ему не удается провести полноформатную встречу с Трампом. «Она давно назрела. Надеюсь, что такая встреча состоится, когда американская сторона будет на это готова», — заявил в интервью телеканалу «Россия-1» помощник Путина Юрий Ушаков.

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