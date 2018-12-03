Трамп решил покончить с гонкой вооружений

США совместно с Китаем и Россией должны начать переговоры об окончании гонки вооружений, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Я уверен, что в будущем вместе с председателем [КНР] Си Цзиньпином и президентом России [Владимиром] Путиным мы начнем переговоры о прекращении того, что превратилось в масштабную и бесконтрольную гонку вооружений», — пишет он.

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Хозяин Белого дома напомнил, что США в этом году потратили на вооружение 716 миллиардов долларов. «Безумие!» — заключил американский лидер.

26 ноября сообщалось, что в Москве указали на то, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может запустить новую гонку вооружений. До этого подобное опасение выражал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий Договора о РСМД.

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