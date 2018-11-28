В США нашли дезинформацию у российских дипломатов

Данные о планах США разместить ядерные ракеты в Европе неверны. Об этом написал на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

«У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Это просто еще одна российская дезинформация по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД)», — говорится в сообщении.

При этом к посту мужчина прикрепил ссылку на материал агентства Reuters о брифинге замглавы российского МИД Сергея Рябкова. В его ходе дипломат указал на то, что размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением ДРСМД. Он отметил, что Москва не сможет оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных запускать ракеты «Томагавк», отмечает РИА Новости.

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Рябков также подчеркнул, что выход США из договора может запустить новую гонку вооружений.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон отмечал, что в обозримом будущем у Вашингтона нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора о РСМД от 1987 года, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заявил, что это фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Возможность принятия нового договора в Кремле отвергли.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий Договора о РСМД.

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