США понадеялись на соблюдение Россией ракетного договора

Соединенные Штаты выразили надежду, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает ТАСС.

«По мере продвижения мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — сказал он.

По словам Мэттиса, ситуация с договором «просто неприемлема», так как «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить».

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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