США заставили Россию ждать решения по ракетному договору

США пока не направили России уведомление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на российского посла в Штатах Анатолия Антонова сообщило агентство РИА Новости.

«Соединенные Штаты до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора. Как я понимаю, Соединенные Штаты Америки продолжают консультации со своими союзниками по этому поводу», — заявил посол на встрече с журналистами 1 ноября.

«Мы слышали уже с вами об озабоченности со стороны европейских государств в отношении возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. Ведь, по сути, если мы с вами говорим о ДРСМД, речь не касается безопасности Соединенных Штатов Америки. ДРСМД решает вопрос безопасности европейских стран НАТО и Российской Федерации», — добавил он.

Посол подчеркнул, что российская сторона считает важным и необходимым провести с США переговоры по этому вопросу. Он также отметил, что любую проблему можно решить при наличии на то политической воли, а разрушение любого договора всегда вредит стабильности и стратегической безопасности.

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20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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