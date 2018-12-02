Названы возможные сроки встречи Трампа и Путина

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в июне 2019 года на следующем саммите G20, который пройдет в Японии. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-1» помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — сказал Ушаков.

При этом он затруднился прокомментировать информацию о том, что встреча глав государств станет возможной только при выполнении условия об освобождении задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и военнослужащих, якобы выдвинутого США.

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В то же время, отметил Ушаков, американская сторона считает, что контакты прерывать нельзя. «Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», — добавил он.

Ожидалось, что Путин и Трамп проведут встречу в рамках саммита G20, который прошел в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Однако 29 ноября Трамп отменил встречу, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами. 1 декабря Ушаков заявил о том, что президент России и лидер США все-таки поприветствовали друг друга на саммите.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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