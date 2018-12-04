Трамп первым заговорил с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели короткую неофициальную встречу на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, разговор глав государств длился примерно 10-15 минут и был инициирован американским лидером. «Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент в прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», — рассказал он на брифинге для журналистов.

Трамп внимательно выслушал Путина, отметил помощник российского лидера. «Наш президент подробно, как это можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего. И президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал», — заявил Ушаков.

Он добавил, что в ходе короткой беседы лидеры двух стран также затронули ситуацию на Украине.

Путин и Трамп должны были официально встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако американский президент отменил встречу после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Трамп принял такое решение скорее по внутриполитическим причинам.

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