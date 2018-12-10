ЕС введет санкции против чиновников ДНР и ЛНР

Европейский союз добавил в санкционный список девять политических деятелей из самопровозглашенных республик Донбасса — Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) — в связи с прошедшими там выборами. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

В новом списке фигурирует Леонид Пасечник, который по итогам выборов стал главой ЛНР. Помимо него там присутствуют Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко, председатели законодательных органов ДНР и ЛНР, а также Ольга Позднякова и Елена Кравченко, председатели ЦИК обеих республик.

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Выборы прошли в непризнанных республиках Донбасса 11 ноября. На них удержали лидерство действующие руководители и партии — Денис Пушилин и «Донецкая республика» в ДНР и Леонид Пасечник с движением «Мир Луганщине» в ЛНР.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с украинским лидером Петром Порошенко осудили проведение выборов, заявив, что они нелегитимны и «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Позже к осуждению присоединились США с обещаниями новых санкций для России.

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