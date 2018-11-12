Меркель и Макрон прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили проведение выборов на территории непризнанных республик Донбасса. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте федерального правительства Германии.
Публикация была сделана после парижской встречи европейских лидеров с президентом Украины Петром Порошенко.
«Французский президент и канцлер подчеркивают, что противозаконные и нелегитимные выборы в определенных частях Донецкой и Луганской областей, которые прошли, невзирая на многочисленные обращения мировой общественности, противоречат духу минских соглашений и декларации, принятой главами государств Нормандской четверки в 2015 году», — говорится в пресс-релизе.
Макрон и Меркель отдельно указали, что проведенные в Донбассе выборы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины», призвали отменить их результаты и провести их заново в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинскими правовыми нормами.
Кроме того, они напомнили сторонам конфликта о соблюдении минских соглашений, о прекращении огня, отказе от тяжелого вооружения, а также указали, что обеим сторонам стоит отпустить политических заключенных и совершить обмен пленными до конца года.
Главы европейских государств, в том числе президент России Владимир Путин, встретились 11 ноября в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.