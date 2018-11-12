Помощник Путина поздравил лидеров ДНР и ЛНР с победой на выборах

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с победой на выборах. Об этом в комментарии ТАСС сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева», — рассказал эксперт.

Чеснаков также передал уверенность Суркова в том, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения республик и выполнения Минских мирных договоренностей.

Алексей Чеснаков также назвал результаты выборов в ДНР и ЛНР победой принятого властями республик в 2014 году курса на интеграцию с Россией. Он выразил уверенность в том, что прошедшие выборы не противоречат Минским соглашениям, поскольку в них прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав республик и депутатов парламента.

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