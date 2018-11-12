Результаты выборов в ДНР и ЛНР назвали победой курса на интеграцию с Россией

Состоявшиеся в воскресенье, 11 ноября, выборы депутатов парламентов и глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) показали поддержку населением курса на интеграцию с Россией. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Эксперт сделал ряд выводов по итогу избирательной кампании в республиках Донбасса. «И ход избирательной кампании, и беспрецедентная явка показали высокую поддержку гражданами курса, выбранного властями республик в 2014 году. Это безусловная победа пророссийского электората и пророссийских политических сил», — объяснил Чеснаков.

Также он отметил, что республики продемонстрировали зрелость политических институтов, которые обеспечили плановое, открытое и демократическое избрание органов власти. Чеснаков подчеркнул, что прошедшие в республиках выборы никак не нарушают Минские соглашения, поскольку в них прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав республик и депутатов парламента.

Эксперт отметил, что в Москве рассматривают итоги выборов как важнейший сигнал для украинских властей, о том, что Киеву необходимо перестать тратить время и начать прямой диалог с Донбассом.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей» , на 08:00 в ЦИК ДНР обработали 97,5 процентов бюллетеней. Лидерство удерживает исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, за которого проголосовал почти 61 процент избирателей. Как сообщает «Луганский информационный центр», после обработки 96 процентов бюллетеней в ЛНР лидирует исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. За него проголосовали 68 процентов избирателей.

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