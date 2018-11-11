В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов парламентов

Избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открылись в 08:00 мск воскресенья. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Жители республик смогут проголосовать до 20:00 мск. На выборах будут присутствовать 94 наблюдателя из 22 стран.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, за право возглавить ЛНР ведут борьбу четыре участника. Вреди кандидатов — исполняющие обязанности республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Накануне президент Украины Петр Порошенко призвал жителей самопровозглашенных республик «не отдавать свой голос, не участвовать в фейковых выборах». Страны Запада также пообещали, что не признают выборы. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР.

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