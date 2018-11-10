Выборы в ДНР и ЛНР спровоцировали возбуждение уголовного дела на Украине

Следователи прокуратуры подконтрольной Киеву части Донецкой области возбудили уголовное дело в связи с организацией в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборов глав и депутатов Народных советов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В сообщении уточняется, что за организацией и проведением выборов в Донбассе стоят «представители власти Российской Федерации». По мнению подконтрольной Киеву прокуратуры Донецкой области, организаторы выборов нарушают принципы и нормы международного права, а также пытаются «усилить свой контроль над оккупированными территориями через легализацию представителей оккупационной администрации».

Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября.

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