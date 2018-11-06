Москва признала влияние на руководство ДНР и ЛНР

Москва имеет влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС во вторник, 6 ноября.

«Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично», — сказал Песков, комментируя предстоящие в ДНР и ЛНР выборы.

Он подчеркнул, что для России очень важно, кто будет руководить этими регионами. Представитель Кремля отказался отвечать на вопросы о признании Москвой итогов голосования, однако указал, что они не противоречат минским соглашениям.

19 сентября Киев потребовал от России публично отказаться от проведения выборов в самопровозглашенных республиках. В середине октября власти США призвали Россию отменить «незаконные и фиктивные выборы».

Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября. В ряде западных стран отказались признавать право республик на их проведение.

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