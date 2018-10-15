Черный Ленин раскритиковал действия российских властей в ДНР

Гражданин Латвии Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин намерен «давить на власть России» и добиться присоединения к ней Донбасса. Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».

Черный Ленин отметил, что недоволен захватом власти на Донбассе российскими и украинскими «буржуазно-олигархическими кругами» и недопуском коммунистической партии до участия в выборах в Верховный совет. Кроме того, он разочарован в том, что Москва не признала в ДНР «независимость с прицелом на присоединение», ведь в нее «вложено очень много российских денег, просто невыгодно отдавать все Украине».

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Айо рассказал, что намерен создать единый фронт сторонников Донбасса и Новороссии. Для начала они планируют добиться проведения грядущих выборов в соответствии с законом, а потом будут выступать за воссоединение ДНР и ЛНР с Россией. Он верит, что в Москве на самом деле хотят «поскорее осуществить присоединение», но пока не могут этого сделать из-за санкций. По мнению Черного Ленина, Россия, в конце концов, преодолеет все трудности, «создаст свое независимое производство и станет менее зависимой от Запада, создаст союз с Китаем, Казахстаном, а прозападные олигархи будут сломлены».

Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.

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