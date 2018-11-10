Киев анонсировал новые санкции из-за «циркового представления» России в Донбассе

Украина и ее «партнеры» разрабатывают новые санкции против России из-за предстоящих выборов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления», — заявил он. Глава ведомства отметил, что международное сообщество отреагирует на проведение «фейковых выборов» усилением санкций. «Мы вместе с нашими партнерами уже работаем над этим», — подчеркнул он.

Выборы глав ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Киев и ряд западных стран не признают выборы в самопровозглашенных республиках. Следствие полагает, что проведение выборов станет «продолжением преступных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

За два дня до голосования прокуратура Донецкой области возбудила против организаторов выборов уголовное дело по части третьей статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны»).

Москва считает, что минские соглашения от 12 февраля 2015 года регулируют только муниципальные выборы, а выборы глав и парламентов не противоречат комплексу мер по урегулированию конфликта.

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