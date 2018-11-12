Обнаженные активистки бросились наперерез кортежу Трампа в Париже

Полуобнаженные активистки Femen бросились к кортежу президента США Дональда Трампа в Париже, когда он проезжал по Елисейским полям к Триумфальной арке. Их успели перехватить полицейские, сообщает французский телеканал BFM TV.

Девушки перепрыгнули через ограду и выбежали на дорогу, но попали в руки стражей порядка. На голой груди у них были надписи «Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы» и «Парад лицемерия». Активисток арестовали по обвинению в эксгибиционизме.

Трамп и лидеры других государств, в том числе президент России Владимир Путин, прибыли в Париж на торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

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