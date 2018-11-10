Оголенные активистки поприветствовали глав государств в Париже

Представительницы феминистского движения Femen организовали протестную акцию в Париже, где пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал BFM TV.

Акция началась около 08:00 утра по местному времени. Три оголенные по пояс девушки вышли к Триумфальной арке и обратились к прибывающим в город мировым лидерам с плакатами «Добро пожаловать, военные преступники!».

«Мы пришли в знак протеста против приезда глав государств, которые стыдятся мира. Большинство из них — диктаторы, которые не уважают права человека в своей стране», — рассказала активистка Тара Лакруа.

Сообщается, что полиция задержала девушек.

11 ноября в Париже около Триумфальной арки соберутся более 70 почетных гостей из разных государств для празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Движение Femen было создано в 2008 году на Украине, позднее официально зарегистрировалось во Франции и создало филиал в Германии. Его участницы выступают против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также критикуют церковь и отдельных политических деятелей.

Организация получила известность благодаря тому, что ее участницы во время акций протеста обнажают грудь для привлечения внимания. Их действия классифицируются как «радикальный эксгибиционизм».

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