Голые женщины с зашитыми ртами пришли на суд по «делу Павленского»

Обнаженные активистки движения Femen устроили акцию перед судом в Париже, где рассматривается дело о поджоге здания Банка Франции российским художником-акционистом Петром Павленским. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 13 сентября.

Шесть женщин, держась за руки, встали возле здания суда с оголенными торсами и "зашитыми" ртами. На записи видно, что полиция пока не разгоняет участников акции.

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8 сентября сообщалось, что Павленский заявил о пытках во французской тюрьме. Он был арестован за то, что 16 октября 2017 года устроил поджог здания Банка Франции в Париже. Свои действия акционист объяснил желанием начать мировую революцию.

В июле 2012 года Павленский зашил себе рот и вышел с одиночным пикетом к Казанскому собору в поддержку Pussy Riot.

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