Павленский пожаловался на «чудовищные» французские суды

Петр Павленский назвал суды во Франции «чудовищными» и продолжил голодовку, не соглашаясь с графиком работы служителей Фемиды. О своем решении художник сообщил в письме товарищу, опубликованному в Facebook галериста Марата Гельмана.

«Сегодня десятый день сухой голодовки. Я никогда не думал, что мне придется с этим столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы», — говорится в записке.

Павленский отметил, что в его жизни было около полусотни судов и все они были открыты, в том числе и суды по психиатрии. «Здесь ситуация оказалась чудовищно дикой… и с этим надо бороться», — заключает художник.

В ночь на 16 октября Павленский в Париже поджег здание Банка Франции. После этого художника поместили под стражу. 6 ноября суд продлил арест, опасаясь новых правонарушений.

Павленский покинул Россию в январе вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Причиной эмиграции художник назвал подозрения в насильственных действиях сексуального характера.