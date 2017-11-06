Французы испугались новых выходок Павленского и оставили его под арестом

Французский суд оставил под стражей Петра Павленского, обвиняемого в поджоге здания Банка Франции в Париже. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

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Адвокат художника Доминик Бейретер Минков заявила, что прокуратура настояла на продлении ареста россиянину, поскольку опасается новых выходок с его стороны. При этом отмечается, что Павленский обращался в апелляционный суд с ходатайством об освобождении, но оно не было удовлетворено.

В ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег парижский банк. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали вернуть его обратно в Россию.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.