Французские власти обвинили Павленского в умышленном поджоге

Французские власти предъявили художнику Петру Павленскому обвинение в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в суде.

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Утверждается, что акционист, совершивший поджог здания филиала Банка Франции в Париже, был помещен под стражу в соответствии с просьбой обвинения. Вместе с Павленским по делу проходит его гражданская жена Оксана Шалыгина, она также находится под стражей.

Ранее в среду, 18 октября, суд направил Павленского в психиатрическую клинику при полицейском управлении.

В ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег парижский банк. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию.