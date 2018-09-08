Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

Художник-акционист Петр Павленский, арестованный во Франции за поджог, рассказал о жесткой процедуре помещения в карцер. Рассказ Павленского опубликовала на своей странице в Facebook его жена Оксана Шалыгина.

Павленский сравнил помещение в карцер в «Бутырке» и «Флери-Мерожи»: «В московской тюрьме "Бутырка" надзиратель из карцера вызывает арестанта по имени, зачитывает постановление об аресте в карцере на срок 5, 10 или 15 суток. После этого арестант собирает свои вещи, матрас и уходит. Во французской тюрьме все иначе».

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«Во "Флери" толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги», — пишет Павленский. По его словам, возле корпуса арестанта встречают пять надзирателей в защитной экипировке как для митингов. Художник-акционист провел в камере 30 суток.

Павленский также жалуется на особый порядок конвоирования и обыска. Помимо этого, он пишет о периодических провокациях в свой адрес. «Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой-то аспект был неприемлем», — заключает художник-акционист. Он находился в карцере со 2 августа этого года.

Павленского арестовали во Франции за то, что 16 октября 2017 года он устроил поджог здания Банка Франции в Париже. Свои действия акционист объяснил желанием начать мировую революцию. В июне этого года его признали психически ненормальным, что стало причиной бессрочного ареста. Тюрьма «Флери-Мерожи», в которой находится Павленский, расположена в городе Сент-Женевьев-де-Буа, в 23 километрах к югу от Парижа.

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