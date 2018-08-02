Французские тюремщики посадили Павленского в карцер

Художник Петр Павленский попал в карцер во французской тюрьме. Об этом сообщила в Facebook его гражданская супруга Оксана Шалыгина (Ксения Оксман).

«Меня закрыли в карцер за отказ терпеть унижения, 1 августа была серия провокаций со стороны надзирателей, в конце концов они добились своего и посадили меня в карцер», — опубликовала она послание акциониста. Подробности не сообщаются.

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15 июня Павленскому, устроившему поджог здания Банка Франции в центре Парижа, бессрочно продлили срок ареста из-за «бредовых навязчивых идей». Его содержат в изоляции от остальных заключенных из-за того, что он известен, что он русский и что он не владеет французским языком. Помимо «бредовых идей», художнику также диагностировали «пограничное расстройство личности с нарциссическими основаниями» и наличие «желания преступать закон и предусмотренные им ограничения».

Художник был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Павленский объяснил свои действия желанием начать мировую революцию.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в январе 2017 года. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

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