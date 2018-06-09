Спалившего Банк Франции художника Павленского оставили под бессрочным арестом

Следователь по делу художника Петра Павленского, устроившего поджог здания Банка Франции в центре Парижа, бессрочно продлила срок ареста обвиняемому. Об этом подруга акциониста Ксения Оксман сообщила в Facebook в субботу, 9 июня.

По словам Оксман, Павленский находится «в прекрасной физической форме, бодр и весел». Он останется под стражей до судебного процесса.

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Художник был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Павленский объяснил свои действия желанием начать мировую революцию.

Акционист уехал из России в середине января 2017-го, заявив, что его собираются обвинить в совершении насильственных действий сексуального характера.

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