Французы оставили Павленского в тюрьме из-за «бредовых навязчивых идей»

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Петр Павленский

Художнику Петру Павленскому, устроившему поджог здания Банка Франции в центре Парижа, бессрочно продлили срок ареста из-за «бредовых навязчивых идей». Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на постановление судьи Натали Тюрке.

Акциониста обвинили в «угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро.

Отмечается, что Павленского содержат в изоляции от остальных заключенных из-за того, что он известен, что он русский и что он не владеет французским языком. Помимо «бредовых идей», художнику также диагностировали «пограничное расстройство личности с нарциссическими основаниями» и наличие «желания преступать закон и предусмотренные им ограничения».

Павленский останется под стражей до судебного процесса. Художник был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Павленский объяснил свои действия желанием начать мировую революцию.

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