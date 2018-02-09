Французский суд продлил арест Павленскому

Суд Парижа продлил срок ареста художнику Петру Павленскому, устроившему поджог Банка Франции в октябре 2017 года. Об этом сообщает RFI.

Как уточнила адвокат Павленского Доминик Бейретер-Минков, россиянин останется под стражей еще четыре месяца. Защита намерена обжаловать решение суда.

Материалы по теме «Это искусство, причем отличное» Эксперты о Павленском и о том, что такое акционизм

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Из-за этого художник-акционист ранее объявил сухую голодовку.

Павленский и Шалыгина были задержаны в Париже после того, как художник поджег вход в здание филиала Banque de France, расположенного на площади Бастилии. По данным местных СМИ, супруга также была причастна к произошедшему. Разгневанные французы потребовали вернуть Павленского обратно в Россию, но художник с супругой в итоге были арестованы.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

Павленский покинул Россию в январе вместе со своей гражданской женой и двумя дочерьми. Причиной эмиграции художник назвал подозрения в насильственных действиях сексуального характера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!